Suuns au Luxembourg : «Les sons futuristes nous ont toujours excités»

LUXEMBOURG - Le quatuor de Montréal débarque mardi soir, à l’Exit07. Retrouvez l'interview sur «L'essentiel Online».

L’essentiel: D’où est venu le titre «Images Du Futur»?

Liam (batteur): «Images Du Futur» fut une exposition de sciences et technologies qui s’est tenue à Montréal au début des années 90. Elle mettait en avant les nouvelles technologies, ainsi que celles devenues obsolètes, préservées dans une installation muséale. Cela évoquait des idées sur lesquelles nous avons travaillé sur l’album.

Comment parvenez-vous à faire cohabiter toutes ses influences ensemble?

C’est bien sûr un défi, mais c’est aussi nécessaire à la création de notre son. L’un d’entre nous peut avoir une idée bien précise d’un son, qui peut ensuite être rejetée par les interprétations esthétiques d’un autre, mais de ces intersections et impasses surgit une intéressante chimie. Notre son serait bien sûr plus unidimensionnel si nous écoutions tous la même chose.

Aviez-vous dès le début une idée précise du son que vous vouliez obtenir?

Nous n’avions pas vraiment d’idée précise de ce que à quoi nous voulions arriver, mais je dirais que nous avons toujours eu un fort sens esthétique qui nous a guidés jusqu’ici. Nous laissons nos sens nous guider, mais nous n’avons pas de plan de travail.

Le côté noisy de Sonic Youth fait-il partie de vos influences majeures?

Oui. Nos guitaristes écoutent beaucoup ce groupe. Mais, personnellement, non.

Il y a également un aspect minimal et répétitif dans votre musique…

Le minimalisme était l’un de nos mots d’ordre lors des répétitions. Si nous devions définir notre musique, elle aurait certainement quelque chose à voir avec la répétition et le minimalisme.

Suuns est souvent considéré comme un groupe novateur. C’est aussi votre vision?

Les sons futuristes nous ont toujours excités, et lors des répétitions si nous trouvons un son qui sonne frais, nous le suivons à travers les différentes directions qui s’offrent à nous.

Vous êtes signé chez Secretly Canadian. Cela semble être le label parfait…

Oui, d’une certaine manière. Ils nous correspondent, ils ne sont ni trop gros ni trop petits non plus. Ils nous laissent faire ce que nous voulons, et nous sommes très heureux du travail qu’ils font. D’un autre côté, nous nous sentons un peu comme le mouton noir du label, car notre musique est très différente des autres groupes distribués.

Vos concerts font l’unanimité. Suuns est un groupe taillé pour la scène?

Nous avons débuté comme un groupe de scène, bien avant d’avoir enregistré quoi que ce soit, et nous nous considérons d’abord comme tel. Je suis lassé de ces concerts où les groupes sont tellement concentrés sur leur son qu’ils en oublient que c’est un show. Ce sont plus des récitations que des performances, un peu comme les auteurs qui lisent leur livre. Nous modifions nos morceaux de manière à les adapter à la scène. Nous aimons imaginer que personne n’a jamais entendu ce que nous faisons. Lorsque vous envisagez votre set ainsi, cela force à créer quelque chose de plus cohérent, une expérience plus qu’une suite de morceaux.

Vous étiez déjà en Europe au printemps. Tout s’est-il bien passé?

Oh, c’était magique! Nous adorons jouer par ici.

Vous tournez beaucoup. Comment gérez-vous ça, ce n’est pas trop de sacrifices?

Beaucoup de journalistes et de fans ne semblent pas imaginer que les musiciens ont une vie en dehors de la musique. J’imagine que c’est l’inconvénient de cette vie. La vérité, c’est que c’est un sacrifice, dont nous espérons qu’il vaudra la peine. Il n’y a pas beaucoup d’argent en jeu, et nous mettons tous nos vies personnelles entre parenthèses durant les tournées. Mais c’est ce que nous avons choisi, et la seule chose à faire est de mener cette aventure à son terme, peu importe la façon dont cela finira.

Recueilli par Cédric Botzung