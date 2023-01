Insolite : Les sourcils d’Emilia Clarke font marrer Twitter

Emilia Clarke, vue récemment dans le film «Last Christmas» sur TF1 , était invitée au festival du film de Sundance, aux États-Unis. Dans ce cadre-là, elle a été interrogée par «Variety» sur «House of the Dragon», spin-off de «Game of Thrones», série qui l’a révélée. Si la comédienne de 36 ans a avoué, un brin gênée, qu’elle ne regarderait pas le nouveau programme, ce sont surtout ses expressions faciales en répondant au journaliste qui font parler.