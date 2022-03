Les Spartiates préparent leur retour à Hollywood

Après le succès inattendu du sanglant péplum «300», un deuxième film serait en préparation... dans le plus grand secret.

Comme "300", récit sombre et violent de la bataille des Thermopyles (480 avant JC) entre Spartiates et Perses, ce second film sera adapté d'une bande dessinée de Frank Miller et devrait être tourné par Zack Snyder, a révélé le magazine Variety. La teneur du scénario est encore inconnue, selon le journal, qui note que "la plupart des personnages, dont le roi Léonidas incarné par Gerard Butler, sont morts dans le premier film, ce qui va rendre une suite difficile".