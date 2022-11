Les spectateurs agacés par des soucis de son à répétition

Le prime diffusé samedi 12 novembre 2022, à la fin duquel Stanislas et Julien ont été éliminés, a été très critiqué sur Twitter. Et pas à cause des prestations des candidats ou des stars invitées. Des pépins de son ont émaillé l’émission de TF1, notamment lors des duos que Zazie et M. Pokora ont interprété avec les académiciens. Et, visiblement, ce n’est pas la première fois que de tels soucis ont lieu depuis la première de l’émission, dont les audiences sont décevantes, il y a un mois.

De nombreux téléspectateurs ont dit leur ras-le-bol de l’«amateurisme» de la réalisation sur les réseaux sociaux. «On se croirait sur une petite chaîne de la TNT. On est sur TF1, vous avez les moyens de régler les problèmes de micro. C’est honteux», «On voit qu’il n’y a plus le même budget qu’il y a 20 ans. Quelle misère tous ces problèmes de son et de micro», «Problème de son, encore! C’est terrible et c’est depuis le début. Possible d’avoir un prime sans problème de son et de micro?», «C’est absolument incroyable une telle médiocrité», «C’est tous les samedis! Soyez plus pro», «Ras-le-bol des problèmes de son chaque semaine! Ça gâche le spectacle et le travail des artistes» et même «Je vais finir par arrêter de regarder», peut-on lire parmi les centaines de commentaires négatifs postés sur Twitter.