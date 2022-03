Harry et Meghan : Les Spice Girls chanteront au «Royal Wedding»

C'est Mel B qui l'a confirmé: les cinq Anglaises sont non seulement invitées au mariage d'Harry et Meghan, mais elles y chanteront!

Certes, Victoria Beckham continue de nier que des concerts sont envisagés, et outre une tournée américaine et anglaise annoncée, on sait maintenant que les Spice Girls joueront pour une occasion très spéciale: le Royal Wedding entre le prince Harry et Meghan Markle le 19 mai prochain!