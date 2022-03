Les Springboks en ouverture

L’Afrique du Sud, championne du monde, part à la conquête du Tri Nations, qu’elle n’a plus remporté depuis 2004, samedi, à Wellington, face à la Nouvelle-Zélande, équipe la plus titrée dans cette compétition qui réunit aussi l’Australie.

Resserré sur six journées l’an dernier pour cause de Coupe du monde, le tournoi retrouve son format de 2006 plus fructueux pour les trois fédérations: neuf journées étalées sur plus de deux mois du 5 juillet au 13 septembre.