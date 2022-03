Les Spurs peuvent rêver à un cinquième titre

Tony Parker et ses équipiers se sont qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest de la NBA. Ils ont battu les Hornets à l’extérieur.

Après une série de trois défaites essuyées avec plus de 20 points d’écart, les Spurs ont montré les vertus de l’expérience. Les Texans ont donc gagné le droit d'affronter les Los Angeles Lakers en finale de l'Ouest, à partir de mercredi. Les champions NBA 1999, 2003, 2005 et 2007 ont pris les commandes dès le milieu du premier quart-temps et sont restés devant au tableau d'affichage toute la partie.