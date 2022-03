Eric Zemmour – «Les stagiaires, c’est quand même fait pour faire des pipes et du café»

Éric Zemmour : «Les stagiaires, c’est quand même fait pour faire des pipes et du café»

Mediapart publie mardi les témoignages de huit femmes accusant le candidat d’extrême droite de comportements inappropriés et d’agressions sexuelles, entre 1999 à 2019.

«Il me prend avec ses mains, me bloque contre la paroi de l’ascenseur et m’embrasse de force», «Il me dit: Vous allez me remercier autrement et en fait là il m’embrasse et me fourre sa langue dans ma bouche», «Ça ne m’a jamais empêché de dormir mais ça fait 20 ans et j’y ai pensé tout le temps», «J’étais là et ce jour-là il s’est servi», ressort-il notamment de ces témoignages. «Pour moi, il n’est pas digne de cette fonction (ndlr: présidentielle)», ajoute l’une de ces femmes.