NRJ Music Awards : Les stars affluent sous les flashes de Cannes

Les 11e NRJ Music Awards ont sacré samedi soir le spectacle musical "Mozart, l'opéra rock", alors que de nombreuses stars internationales étaient sur le tapis rouge.

Fers de lance de la variété internationale, Rihanna, les Black Eyed Peas, Tokio Hotel, Lady Gaga mais aussi David Guetta et Robbie Williams ont été récompensés. Le chanteur britannique, lauréat du trophée de l'artiste international de l'année, est rentré chez lui avec un second trophée honorifique pour son parcours, à l'aune du soutien infaillible du public français. Sa carrière, débutée il y a 14 ans au sein du boy band britannique Take That, traversait une éclipse, avant la sortie à l'automne dernier de son nouvel album "Reality Killed the Video Star". L'étoile de Christophe Willem n'a pour l'instant jamais pâli.