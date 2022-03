Les stars belles au naturel

Dans sa dernière édition, le magazine Elle présente huit stars - dont Sophie Marceau ou Monica Belluci - «sans retouches» et «sans maquillage».

«Ce sont des photos que tu fais seulement si tu as confiance et si on te regarde avec bienveillance», a ajouté Monica Bellucci au sujet de ce shooting hors du commun.

Alors que Sophie Marceau a précisé: «On a tous besoin de naturel. Quand on me retouche sur une photo, je ne me retrouve pas». L'actrice s'est également enthousiasmé pour le travail du photographe: «Je sais ce qu'il fait sortir de moi, mon italianité. Ses photos, on dirait des images sorties d'un film de Rossellini. Il va très haut, Peter».