Etats-Unis: Les stars de «Drôles de dames» n'ont (presque) pas changé

ABC

Elles ont fait rêver plusieurs générations: si Jaclyn Smith et Kate Jackson n'ont pas tourné ensemble depuis plus de 40 ans, elles restent des icônes. Alors quand une image - même très fugace de leurs retrouvailles - les montrent ensemble, les médias américains sont tout chamboulés.

Agées aujourd'hui de 77 et 74 ans, les stars de «Drôles de dames» se sont retrouvées au mariage de Gaston, le fils de Jaclyn. Cette dernière avait enfilé une robe à plumes verte tandis que Kate était habillée plus décontractée, avec un pantalon blanc et un blazer beige.

Instagram

Si Jaclyn Smith - Kelly - dans «Drôles de dames» - a continué de tourné dans de nombreuses séries et est très active sur les réseaux sociaux, son accolyte Kate Jackson, alias Sabrina, est elle beaucoup plus discrète. Elle n'était pas apparue depuis les obsèques de Farah Fawcett, leur troisème accolyte, en 2009.

Farrah Fawcett Funeral Service Getty Images via AFP

La célèbre série lui avait permis d'être nommée trois années de suite aux Golden Globes. Mais peu attirée par la lumière, elle avait quitté l'aventure en 1979, deux ans, après Farah Fawcett, ne supportant pas le stress de la Californie. «J'en avais marre des longues heures à Hollywood, de la politique, des coups de poignard et des commérages. Ce n'était pas une ville idéale pour avoir les pieds sur terre et vivre une vie normale», avait-elle expliqué plus tard à Closer Weekly.

58th Annual Primetime Emmy Awards - Show Getty Images via AFP

Elle s'était retiré dans une ferme en Virginie et y élevait son fils, Charles Taylor, adopté en 1995. Elle a fait seulement quelques apparitions dans des séries à succès comme «Ally McBeal», «Sabrina, l'apprentie sorcière», «New York 911» ou encore «Esprits criminels».