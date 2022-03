Etats-Unis – Les stars des Golden Globes en photo

La cérémonie a également été marquée par des moments plus graves, nombre de participants ayant décidé d'attirer l'attention sur le calvaire que vivent les sinistrés d'Haïti. Lors du traditionnel défilé devant les photographes, ils étaient nombreux à arborer un ruban en signe de leur soutien aux victimes, et pour alerter l'opinion. Dans son discours de remerciement, Meryl Streep a expliqué qu'il lui était difficile de "jouer (son) personnage d'actrice heureuse avec tout ce qui se passe dans le vrai monde", avant de faire la publicité de l'ONG Partners in Health.