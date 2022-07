Bébé en vue: Les stars enceintes exhibent leur ventre nu

Ces stars montrent leur ventre arrondi

La star de «Pretty Little Liars» et «You» Shay Mitchell ne renonce pas au crop top, même pendant sa grossesse. «Enceinte jusqu’aux dents, mais à la mode des années 2000 », écrit l’actrice.

Shanina Shaik met elle aussi son ventre en scène, avec un look composé de baskets, d’un pantalon de jogging et d’un crop top, devenu ainsi l’uniforme de tous les jours du mannequin.

Fêter la grossesse

Alors qu’auparavant de nombreuses femmes misaient sur des looks couvrants, avec une salopette par exemple, ou essayaient même de dissimuler ou de cacher leur ventre, en 2022, le baby bump peut enfin sortir. Le corps humain accomplit des choses incroyables pendant la grossesse. Cette période doit donc être fêtée et célébrée.

Son corps a changé si rapidement pendant sa grossesse qu’il n’a pas toujours été facile pour elle de suivre le rythme des changements et de se sentir bien dans sa peau. Elle poste tout de même la photo d’elle en bikini à imprimé zèbre avec une chaîne pour le ventre. «Les photos sont en ligne. Et plus je les regarde, plus je les trouve extrêmement belles».