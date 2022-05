Concerts : Les stars internationales vont défiler à la Rockhal

Du 7 juin au 23 août prochain, la Rockhal va accueillir une quinzaine de gros shows. Et il y en aura pour tous les goûts.

«Nous avons déjà eu autant de gros concerts à cette période de l’année, mais il est vrai qu’on n’avait plus l’habitude», reconnait Olivier Toth, directeur de la Rockhal. Entre le 7 juin et le 23 août 2022, la salle d’Esch-Belval accueillera une quinzaine de shows de grande envergure.

«Retrouver l’enthousiasme pour les concerts est un objectif commun, et nous avons intégré toutes les grosses dates à l’affiche», détaille Olivier Toth, à propos des concerts de The Offspring (07/06), Gorillaz (26/06) et Nick Cave and the Bad Seeds (02/08), programmés par l’Atelier à la Rockhal.