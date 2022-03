Réélection d'Obama : Les stars se réjouissent sur Twitter

Lady Gaga, Eva Longoria ou encore Katy Perry ont exprimé leur joie sur le site de microblogging.

Les près de 31 millions de followers de Lady Gaga ont pu partager la joie de la chanteuse qui s'est fendue d'une photo où elle apparaît tout sourire: «Nous ne pourrions être plus heureux», lance la diva.

Elle a également félicité le Colorado pour avoir voté oui au référendum légalisant la marijuana.

Le tweet d’Obama devient le plus populaire de tous les temps

Barack Obama avait lui-même annoncé sa victoire sur Facebook et Twitter, mardi soir, au moment même où les télévisions commençaient à donner le verdict d'une élection qui aura été marquée du début à la fin par l'utilisation massive des réseaux sociaux. «Tout ceci est arrivé grâce à vous. Merci», a tweeté Barack Obama, mardi soir, à 23h14 (6h14 mercredi) annonçant sa victoire sur le réseau social au moment même où les premières télévisions commençaient à annoncer qu'il était réélu à la Maison-Blanche. Quelques secondes plus tard, Barack Obama signait lui-même, de ses initiales, un deuxième tweet: «Nous sommes tous ensemble. C'est comme ça que nous avons fait campagne et c'est ce que nous sommes. Merci. –bo»

Mais le tweet qui restera dans l'histoire est celui que @BarackObama enverra deux minutes plus tard. Son message: «Quatre ans de plus» accompagné d'une photo du président enlaçant sa femme Michelle Obama. Trois heures après sa diffusion ce dernier message avait été retweeté près de 525 000 fois. Pour Buzzfeed, site spécialisé sur Internet très populaire aux États-Unis, ce tweet est devenu le plus populaire de tous les temps. Il prendrait ainsi la place d'un message du chanteur Justin Bieber, héros des adolescents aux États-Unis et à travers le monde.

Plus de 250 000 partages sur Facebook

La même photo et le même message ont été diffusés simultanément sur Facebook. Quatre heures après plus de deux millions de personnes l'avaient «liké» et plus de 258 000 l'avaient partagé. Tout au long de la soirée, Barack Obama avait appelé ses supporters à la mobilisation sur Twitter, les enjoignant à rester dans les files d'attente s'ils attendaient devant un bureau de vote, à appeler leurs amis résidant dans des États-clés, à retweeter son message s'ils faisaient «partie de la #TeamObama».

327 000 tweets par minute sur la présidentielle

Au moment de l'annonce de la victoire d'Obama, à 23h19, il y a eu 327 453 tweets liés à l'élection présidentielle par minute, a annoncé Twitter. Quelque 31 millions de tweets ont été diffusés dans la journée de mardi, faisant de ce jour de scrutin, l'événement politique le plus tweeté de l'histoire américaine. Signe de l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux dans la course à la Maison-Blanche, le président était lui-même intervenu mardi après-midi sur le site Internet Reddit, un réseau social très en vogue aux États-Unis, pour appeler les jeunes à voter.

Et au moment de féliciter Barack Obama pour sa réélection, le Premier ministre britannique David Cameron a lui aussi choisi Twitter: «Chaleureuses félicitations à mon ami @BarackObama. Je suis heureux qu'on continue de travailler ensemble», a-t-il écrit sur le réseau social alors qu'il se trouvait à ce moment-là dans un camp de réfugiés syriens.

«2008, c'était rien par rapport à aujourd'hui»

Du discours décousu de l'acteur Clint Eastwood à la convention républicaine de Tampa fin août, massivement raillé sur les réseaux sociaux, au tweet historique d'Obama, en passant les trois débats entre les deux rivaux qui auront tous connu une caisse de résonance très forte sur Twitter, le cru 2012 de l'élection présidentielle a été marqué par la puissance des médias sociaux. «2008, c'était rien par rapport à aujourd'hui. On assiste à la première vraie présidentielle sur les réseaux sociaux», expliquait Zach Green, dirigeant de l'agence 140Elect qui conseille les hommes politiques sur Twitter, quelques jours avant le scrutin.

Le directeur de la campagne de Barack Obama, Jim Messina, avait prévenu en janvier dernier dans Newsweek: «Les efforts que nous déployons sur le terrain et dans le domaine des technologies vont faire de 2008 une élection préhistorique».