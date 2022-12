Rien à cacher: Les stars sont dingues du soutif noir en dentelle

Pourquoi cacher son soutien-gorge quand il peut être l’un des éléments centraux d’une tenue? C’est la question qu’ont dû se poser plusieurs célébrités qui ont décidé de dévoiler leur soutien-gorge. Et pas n’importe quel modèle. Madonna, Dua Lipa, Vanessa Hudgens, Nicola Peltz Beckham et Kendall Jenner ont toutes opté pour un modèle noir en dentelle. Simple, chic et efficace.