Carburants: Les stations-service ont-elles encore un avenir au Luxembourg?

En annonçant, mi-mars, la cession de 1 600 stations-service en Europe, TotalEnergies a déclenché un séisme dans le secteur. Mais beaucoup s’y attendaient un peu, entre pression sur les émissions de C02 et baisse des volumes vendus. Les 45 stations luxembourgeoises devraient elles passer, d’ici la fin de l’année, en cogestion avec le groupe canadien de distribution d’alimentation et de carburants Couche-Tard.

Le symbole d’une transition que d’autres groupes pourraient suivre avec, à l’horizon, la fin de la vente de voitures thermiques en 2035, malgré une tolérance pour les carburants de synthèse. Selon le secrétaire général du GEML (Groupement Energies Mobilité Luxembourg), l’ancien Groupement pétrolier luxembourgeois, Jean-Marc Zahlen, le Luxembourg a enregistré en 2022, une baisse d’environ 14% des ventes de diesel et une hausse de 3,5% pour les essences.

Vouées à disparaitre?