Appel au Luxembourg: «Les stocks sont vides concernant les manteaux et vestes d’hiver chaudes»

Caritas Luxembourg et la Croix-Rouge luxembourgeoise lancent «un appel à la solidarité», mercredi, afin d'obtenir des vêtements d'hiver «pour les bénéficiaires les plus précaires». Dans un communiqué conjoint, les deux organisations expliquent que les «stocks sont vides concernant les manteaux et vestes d’hiver chaudes». Alors que les températures vont progressivement baisser au Grand-Duché ces prochains jours, l'appel est lancé pour que «des centaines de personnes puissent passer l’hiver au chaud», glisse François Authelet, chargé de direction du service des Aides matérielles et alimentaires de la Croix-Rouge.