Vidéos courtes: Les Stories vivent leurs derniers jours sur YouTube

YouTube a changé d’adversaire: après Snapchat, place à TikTok. La plateforme vidéo va enterrer d’ici un mois la fonction Story, sa réponse à l’application au fantôme. YouTube a en effet annoncé qu’il ne serait plus possible de créer une Story à partir du 26 juin. Celles qui seront déjà en ligne à compter de cette date disparaîtront sept jours après leur publication.

«Alors que les Stories disparaissent, nous avons constaté que les posts Community et les YouTube Shorts sont d’excellentes alternatives qui permettent de créer des connexions et des conversations précieuses avec le public», indique YouTube. «Parmi les créateurs qui utilisent à la fois les Shorts et les Stories, les Shorts attirent en moyenne beaucoup plus d’abonnés que les Stories», assure la plateforme vidéo.