Au Luxembourg: Les structures d’accueil des réfugiés proches de la saturation

Plusieurs hébergements d'urgence avaient été mis en place à l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Image d'archive/Editpress

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn, a fait le point ce lundi sur la situation des réfugiés d’Ukraine et d’ailleurs au Luxembourg à la veille des vacances scolaires. A la date du 6 juillet, le Luxembourg accueillait 4.195 bénéficiaires du statut de protection temporaire, dont 4 054 Ukrainiens et 141 résidents ukrainiens originaires de pays tiers. 1 237 de ces réfugiés sont actuellement hébergés dans des structures d’accueil de l’ONA, ce qui correspond à près de 96% de leur capacité.

Le flux d’arrivants a considérablement chuté après plusieurs mois de guerre, passant de 800 personnes lors de la première semaine de mars à une dizaine d’arrivées hebdomadaires actuellement. «En moyenne, une personne reste un plus d'un an et demi dans une telle structure avant d'emménager dans un vrai logement», a précisé Jean Asselborn. «Mais de nouvelles structures d’accueil devraient être aménagées d’ici la fin de l’année, comme les anciens bâtiments du Luxemburger Wort à Gasperich ou l’hôtel Schumacher à Weilerbach». De quoi augmenter la capacité d’accueil de plus de 600 lits.

1 290 jeunes ukrainiens scolarisés au Luxembourg

Par ailleurs, 3.020 réfugiés ukrainiens sont ou ont été hébergés dans des familles. «Mais cet accueil dans la sphère privée touche à sa limite», dit le ministre, «et les demandes d’inclusion dans les structures ad hoc de l’ONA se sont multipliées ces derniers temps».