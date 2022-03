Au Luxembourg – Les structures d’accueil pour les Ukrainiens vont fleurir

«Le flux de réfugiés en provenance d’Ukraine continue à être très important», a indiqué mercredi Jean Asselborn (LSAP), ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Immigration et de l'Asile. Pour l’instant, «nous avons à notre disposition 803 lits dans sept structures», a-t-il précisé lors d’une conférence de presse, installé devant des drapeaux luxembourgeois et ukrainien. Les capacités d’accueil ne sont pas saturées, puisque 378 personnes sont hébergées par les autorités, dont 225 femmes ou filles et 153 hommes ou garçons. Parmi eux, 25 bébés de moins de trois ans et 95 autres mineurs.