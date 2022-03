Les studios de cinéma Universal sont en feu

Les flammes mangent les décors mythiques de la société de production hollywoodienne. Douze heures après le début du sinistre, le sinistre n’était toujours pas éteint.

Ceci n’est pas un film. Un violent incendie a détruit en partie dimanche les studios Universal près de Los Angeles, dont le décor central de "Retour vers le futur". les pompiers étaient toujours à pied d’œuvre, lundi matin. Dix pompiers et policiers ont été légèrement blessés lors des opérations de secours, qui ont mobilisé plus de 400 soldats du feu et des hélicoptères bombardiers d'eau.