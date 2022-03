T-shirt : Les Suisses savent aussi faire preuve d'humour

Alors que la Suisse est en pleine tourmente, l'occasion est belle de lui prouver votre attachement.

Êtes-vous «Swiss Made»? Partagez-vous la «Swissfever»? Étiez-vous déjà «Lost in Switzerland»? Ou êtes-vous adepte du «¥E$ We Can»?Étranger ou suisse, le moment est venu de soutenir la culture helvète surtout après la retentissante affaire des minarets.

«Kustom 100 % Swiss Design» est une marque qui joue la Suisse d’une manière originale et décalée. Créé par la société Kustom Diffusion, ce nouveau label surprend avec une créativité abondante et des designs particulièrement étudiés. Pour son lancement, la société propose sur son nouveau site Internet des tee-shirts tous plus originaux les uns que les autres, avec la possibilité de les commander directement en ligne.