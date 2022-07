Animation: «Les Super Nanas» bientôt de retour

«Les Super Nanas» n’en finissent pas de revenir. Après une suite animée et un projet en stand-by de remake en live action, la série mettant en scène Bulle, Belle et Rebelle aura droit à une nouvelle version dans les mois à venir, a fait savoir Warner Bros. Discovery lundi 18 juillet 2022.

Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui regardaient le dessin animé diffusé originellement entre 1998 et 2005, c’est son créateur, Craig McCracken, qui sera à la manoeuvre. «Le reboot des «Super Nanas» revisitera et élargira le monde de la série originale. Bulle, Belle et Rebelle feront face à toute une galerie de méchants comprenant des ennemis déjà connus, mais aussi de nouvelles menaces», a indiqué la multinationale.