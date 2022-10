ECHTERNACH – Lancé en 2019 dans l'est du pays, le projet d'entraide intergénérationel «Super senior» du Mouvement pour l'égalité des chances couvre de plus en plus de communes.

Initiative au Luxembourg : Les «Super seniors» aident de plus en plus d'enfants à progresser

«On a 44 seniors actifs, et 137 enfants ont déjà été aidés», se réjouit Aurélia Pattou, directrice du Mouvement pour l'égalité des chances ASBL (MEC). Depuis 2019, l'association mène un projet dans lequel des seniors aident de jeunes élèves en français, allemand, maths… Au départ, le projet «Super senior» avait été lancé dans l'est du pays, dans le Mullerthal puis la Moselle luxembourgeoise. Il s'est depuis étendu à Strassen, Junglinster… Et il va continuer à grandir, pour s'étendre au canton de Redange, soit une dizaine de communes, ainsi qu'à Merzig, Colmar-Berg et Bissen.

«Rien qu'à Beckerich, nous avons 230 enfants scolarisés», pointe le bourgmestre de la commune, Thierry Lagoda, qui a voulu faire venir le projet. «Nous avons des besoins dans notre région pour un tel soutien scolaire. J'ai entendu parlé positivement de cette initiative. Nous avons demandé aux présidents d'écoles ce qu'ils en pensaient et avons eu un retour positif unanime».

«Toujours besoin de nouveaux seniors»

Les communes et le MEC se sont donc mis d'accord pour lancer les «Super seniors» dans l'ouest. Mais pour ça, il va falloir former des pensionnés disposés à aider des enfants. Le tout pour un lancement effectif espéré en janvier 2023. «On pourrait aussi imaginer une synergie avec les clubs seniors pour faire un peu de promotion» et faciliter le recrutement.

Les seniors décidés à faire du soutien scolaire peuvent écrire au MEC et envoyer une lettre de motivation, un CV, et un extrait de casier judiciaire. Ils seront testés dans les matières pour lesquelles ils postulent puis seront reçus en entretien avant de suivre une formation. Après trois ans de fonctionnement, le système est bien rodé. «Nous avons toujours besoin de nouveaux seniors, la demande est là», affirme Aurélia Pattou. «Nous espérons encore développer le projet parce qu'on y croit, qu'on a des retours positifs et on veut qu'un maximum d'enfants en puissent en profiter. L'association senior-enfant, c'est une association gagnante».

Contact: info@mecasbl.lu