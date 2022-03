Les supermarchés seront bloqués à partir de samedi

Aldi, Lidl et Carrefour seront

les cibles privilégiées des agriculteurs du Luxembourg belge

dès samedi. Un mouvement de grogne qui pourrait durer toute la semaine prochaine.

«La réunion vient de se finir et nous avons décidé de bloquer les supermarchés Aldi, Lidl et Carrefour de la Province de Luxembourg».

Dès demain matin 9 h, les premiers supermarchés et hypermarchés seront ainsi pris d'assaut. Non pas par les clients, mais par des tracteurs.