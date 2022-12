Mondial au Luxembourg: Les supporters argentins ont souffert pour aller chercher une 3e étoile

Ils sont passés par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel! Les supporters de l’Argentine ont souffert avant de pouvoir célébrer une victoire lors de cette mémorable finale de Coupe du monde face à la France aux tirs au but. Nous étions à leurs côtés durant plus de 120 minutes de jeu, au Kirchberg, à Luxembourg, où ils étaient plusieurs dizaines rassemblés au JFK Bar & Kitchen.

« J’ai prié, prié, prié… »

Lors de la séance de tirs au but, le JFK Bar & Kitchen s’est transformé en chapelle argentine. Les prières ont remplacé les chants de supporters pour porter « l’Albiceleste » vers un troisième sacre mondial après 1978 et 1986. « C’est magnifique, on a vraiment tapé dedans en essayant de tous les côtés », nous a confié un fan à peine remis de ses émotions. «On a enfin brisé la malchance que l’on avait depuis 20 ans. Et aujourd’hui, on peut enfin soulever la Coupe du monde. La fête va durer toute la nuit, au pays, mais aussi au Grand-Duché ».