Dudelange en Ligue Europa : Les supporters du F91 fêtent la qualification

DUDELANGE - Lors de la projection publique de la ville, les fans du F91 ont mis l’ambiance lors du match contre Cluj. Des cris, de la joie et aussi un peu de bière qui vole.

Les supporters de Dudelange étaient déchaînés jeudi soir lors de la rencontre face à Cluj. Le barrage retour était diffusé au centre sportif de la commune. Déjà à la mi-temps les quelque 150 fans étaient calmes mais confiants, à l’image de David: «Cluj a poussé au début mais Dudelange a résisté et a très bien joué».

Même son de cloche chez Ornella, dont le fils joue au club: «On est fiers d’eux, ils vont gagner». L’ambiance est montée d’un cran au premier but du F91 puis au deuxième juste après. Les «Déideleng, Déideleng» ont bruyamment résonné et le public y croyait plus que jamais. «Là c’est quasiment fait, c’est génial», soufflait Mario, écharpe autour du cou.