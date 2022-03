Les supporters messins unis contre le racisme

Les supporters du FC Metz prévoient «une action symbolique» contre le racisme et la violence.

«Nous prévoyons de déployer des calicots avec des inscriptions telles que "non au racisme, non à la violence" et peut-être un message verbal pour sensibiliser tous les spectateurs à ce problème», a déclaré Bernard Rohrbacher, président de Cœur Grenat. L’association regrette par ailleurs dans son communiqué «les amalgames parfois injurieux faits par certains médias entre le comportement d’individus isolés et la nature de l’ensemble du public messin».