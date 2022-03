Fantastique – Les soeurs déchaînent leur pouvoir maléfique

Fantastique : Les sœurs déchaînent leur pouvoir maléfique

«The Huntsman: Winter’s War» retrace les événements



qui ont précédé l’histoire de Blanche-Neige.

Longtemps avant qu’elle ne tombe sous l’épée de Blanche- Neige, la reine Ravenna (Charlize Theron) avait dû assister, sans mot dire, à la trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya (Emily Blunt) à quitter leur royaume, le cœur brisé. Celle que l’on appelait la jeune reine des glaces, à cause de son habilité à geler n’importe quel adversaire, s’employa alors à lever une armée de guerriers impitoyables, au fond d’un palais glacé.

Mais au sein même de ses rangs, Eric (Chris Hemsworth) et Sara (Jessica Chastain) allaient subir son impitoyable courroux pour avoir enfreint l’interdit: tomber amoureux. Plus tard, à l’annonce de la défaite de sa sœur, Freya envoie ses guerriers récupérer le miroir dont elle est la seule à pouvoir catalyser les sombres facultés. Elle parvient finalement à ressusciter Ravenna. Les deux sœurs vont alors retourner leur puissance maléfique, décuplée par la rage, sur le royaume enchanté.

Si le film de Cedric Nicolas-Troyan est la suite de «Snow White and the Huntsman» («Blanche-Neige et le Chasseur»), sorti en 2012, il en est également le préquel. Dans un premier temps, Kristen Stewart devait reprendre son rôle de Blanche-Neige, mais le projet a évolué pour se concentrer sur le personnage du guerrier, le chasseur, sans inclure au final Blanche-Neige au casting.