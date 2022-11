À New York : Les sœurs Kardashian mettent le feu au tapis rouge

Ce n’est pas rien: Kim Kardashian a remporté un trophée à la soirée du Council of Fashion Designers of America, lundi soir. Le CFDA - comme le rappellent nos confrères de Vogue – récompense chaque année les meilleurs créateurs américains et internationaux en matière de prêt-à-porter féminin, masculin et accessoires.