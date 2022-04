Au Luxembourg: Trois suspects arrêtés suite à la mort de Sonia

«Je pensais qu'elle était sortie»

«Elle rentrait tard, alors je dormais déjà. Quand je me suis réveillé, elle n’était pas là. Je pensais qu’elle était sortie. On attendait des amis pour le déjeuner, mais elle a été tuée. La police ne me l’a pas montrée, juste dit qu’elle avait reçu un gros coup sur la tête», a raconté celui qui devait se marier avec Sonia le 14 mai prochain.