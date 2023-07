Nouvelle compagnie au Findel: Les syndicats attaquent Wizz Air, qui réplique

«Une très mauvaise nouvelle d'un point de vue social». L'arrivée de Wizz Air au Findel à partir de cet été fait l'unanimité contre elle parmi les syndicats. L'OGBL, le LCGB et l'Association luxembourgeoise des pilotes de ligne ont publié vendredi un communiqué pour critiquer la compagnie low cost hongroise qui dessert Bucarest, Skopje et Rome au départ de Luxembourg depuis quelques semaines. «Cette compagnie ne créera aucun emploi et n'embauchera aucun salarié au Grand-Duché et elle n'y paiera ni charges sociales ni impôts», protestent les syndicats.