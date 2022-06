En Moselle : Les syndicats inquiets avant la réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold

Des syndicats de la centrale à charbon de Saint-Avold (Moselle) ont exprimé mercredi, leurs inquiétudes sur le redémarrage du site prévu le 1er octobre, à l’issue d’une première journée d’un Comité social et économique (CSE) extraordinaire qui doit se poursuivre jeudi. Convoqué dimanche, après la confirmation par le ministère de la Transition énergétique de la possible remise en route de la centrale, l’hiver prochain, «à titre conservatoire, compte tenu de la situation ukrainienne» et des tensions sur le marché de l’énergie, la réunion a déjà duré près de huit heures mercredi.

«On rappelle tous les salariés»

Quant aux coûts de redémarrage, ils devraient atteindre 300 millions d’euros et comprennent notamment l’approvisionnement en charbon, à hauteur «d’un peu plus de 200 millions d’euros», a précisé Mme Jaffrelo. Un approvisionnement en charbon rendu plus coûteux et plus long avec la guerre en Ukraine: l’entreprise ne peut plus en acheter en Russie et en a donc d’ores et déjà commandé en Australie, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud.