Au Luxembourg : Les syndicats ont validé l’accord de la tripartite

LUXEMBOURG – La CGFP, le LCGB et l’OGBL ont formellement accepté lundi l’accord de principe trouvé vendredi avec le gouvernement et le patronat.

Les syndicats ont tous suivi leur hiérarchie. La CGFP, le LCGB et l’OGBL ont successivement annoncé lundi avoir accepté l’accord de la tripartite trouvé vendredi avec le gouvernement et le patronat au château de Senningen. Il sera signé mardi midi au ministère d'État. Après l’accord de principe négocié pendant une journée, les centrales syndicales ont pris le temps d’étudier et de consulter.