Fonction publique : Les syndicats veulent mobiliser les enseignants

LUXEMBOURG - Les syndicats d'enseignants continuent de mobiliser leurs troupes en vue d'une éventuelle grève.

«On devrait rester autour des 50% de grévistes, mais c'est difficile de dire si on sera juste en dessous ou juste au-dessus», précise Patrick Arendt, président de l'OGBL-SEW. «Mais l'idée, ce n'est pas d'avoir 50% de grévistes tout pile. Nous nous concerterons, en fin de semaine, avec les autres syndicats, pour analyser très sérieusement les résultats et voir si la mobilisation est suffisamment importante pour lancer la grève».

Les deux autres syndicats du secteur, SNE et Féduse-Enseignement CGFP, avaient écarté début mai l'idée d'une grève. En attendant, le SEW va passer cette semaine de retour de vacances à pousser les professeurs et instituteurs à la mobilisation. Chacun des 9 000 enseignants du pays doit renvoyer un courrier pour dire s'il veut ou non faire la grève. «On appelle les écoles qui n'ont pas encore répondu pour dire aux collègues que ça commence à devenir très urgent».