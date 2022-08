Retrait militaire américain : Les talibans célèbrent un an de pouvoir en Afghanistan

Le 15 août 2021, les fondamentalistes islamistes s’emparaient sans combattre de la capitale Kaboul, au terme d’une offensive éclair menée sur tout le territoire contre des forces gouvernementales en déroute, à la faveur du retrait des troupes américaines et de l’Otan après 20 ans d’intervention militaire dans le pays.

«Nous avons rempli l’obligation du jihad et libéré notre pays», résume Niamatullah Hekmat, un combattant taliban entré à Kaboul ce jour-là, quelques heures seulement après la fuite hors du pays du président déchu Ashraf Ghani.

Pauvreté extrême

Un an après, les combattants talibans expriment leur joie de voir aujourd’hui leur mouvement exercer le pouvoir, au moment où, de leur côté, les agences d’aides humanitaire s’alarment de voir la moitié des 38 millions d’habitants du pays confrontés à une pauvreté extrême.

«Quand nous sommes entrés dans Kaboul, et quand les Américains sont partis, ce furent des moments de joie», poursuit Niamatullah Hekmat, désormais membre des forces spéciales et affecté à la garde du palais présidentiel.

Mais pour les Afghans ordinaires, et particulièrement les femmes, le retour des talibans n’a fait qu’amplifier les difficultés. Très vite et en dépit de leur promesse initiale, les nouveaux maîtres du pays sont largement revenus à l’interprétation ultra-rigoriste de l’islam qui avait caractérisé leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001, restreignant très fortement les droits des femmes.