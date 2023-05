Au Luxembourg: Les taux d'intérêt continuent de flamber

En parallèle, le taux d'intérêt fixe sur les crédits immobiliers accordés aux ménages a progressé de 15 points de base entre février et mars pour s'établir à 3,93% en mars 2023.

Hausse de l'épargne

En outre, le taux d'intérêt sur les crédits à la consommation, dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans, a progressé de 2 points de base entre février et mars pour s'établir à 3,84% en mars 2023.