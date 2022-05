Economie: Les taux d'intérêt s'envolent, l'immobilier freiné au Luxembourg

De 1,4 % en début d'année à 3 % actuellement. Ce n'est plus un bond, c'est une envolée. Ce, même si, «après une hausse vertigineuse de janvier à mars, nous sommes dans une période de stabilisation depuis avril», corrige Yann Gadea, courtier chez atHome.lu, en parlant des taux d'intérêt fixes sur les crédits immobiliers.

Le spécialiste explique que cette poussée vient «du marché qui subit une forte inflation, et pour combattre cette inflation, les Banques centrales élèvent leur taux directeur». Un phénomène par ailleurs «accru par la guerre en Ukraine».

Ce taux de 3 %, le plus élevé depuis cinq ans, est-il de nature à décourager les potentiels acheteurs? «Dans un premier temps, non, l'intérêt n'a pas faibli, note Yann Gadea, mais depuis avril, on relève tout de même un ralentissement: les gens ont freiné leur acquisition».