Crédits au Luxembourg: Les taux s'envolent: la barre des 4% franchie

Emprunter devient de plus en plus cher.

Demander un petit appoint à votre banque pour changer de voiture ou aménager votre intérieur coûtait nettement plus cher en novembre 2022 qu'au début de l'année, selon les chiffres provisoires dévoilés mercredi par la Banque centrale de Luxembourg (BCL). Le taux d'intérêt sur les crédits à la consommation (inférieurs à 5 ans) a franchi la barre symbolique des 4% en novembre à 4,21% contre 3,58% un mois plus tôt et encore 1,54% en février 2022.

Le taux fixe a également poursuivi sa progression: +3,33% contre 3,1% en octobre et 1,34% en novembre 2021. Dans le détail, il faut compter avec un taux de 3,24% pour un emprunt inférieur à 5 ans (contre 1,12% au début de l'année), 3,5% pour un emprunt compris entre 5 et 10 ans (contre 1,33%) et 3,31% pour un emprunt de plus de 10 ans (contre 1,58%). Sur un an, le montant de ces derniers crédits accordés s'est contracté de 100 millions d'euros.