Banque centrale du Luxembourg: Les taux variables continuent à s'envoler, les taux fixes se tassent

Le volume des nouveaux crédits accordé en mai a tout de même progressé de 53 millions d'euros sur un mois, pour passer à 216 millions. Sur un an, toutefois, le volume des nouveaux crédits a diminué de 91 millions d'euros et les taux ont explosé de 302 points de base.

Le crédit à la consommation hors de prix

Les taux fixes, en revanche, sont restés à peu près stables d'un mois sur l'autre, se tassant très légèrement de 4 points de base, à 3,85% en mai. Les volume des nouveaux crédits entre avril et mai a progressé de 52 millions d'euros, à 276 millions. Mais, sur un an, les taux fixes ont fortement progressé de 180 points de base et le montant des nouveaux crédits s'est effondré de 184 millions d'euros. Les taux fixés sur plus de dix ans ont eux diminué de dix points de base, à 3,80% mais avec une hausse de 169 points de base sur un an.