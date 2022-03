Les taxis de Londres font la grimace

Icônes de la capitale anglaise, les «blackcabs», ces fameux taxis noirs, craignent de disparaître face à la prolifération des «minicabs», des véhicules sans aucune originalité que l’on peut réserver à l’avance.

Les «minicabs», qui se vantent d'être moins chers que leurs concurrents, n'ont pas de compteur tarifaire, le montant de la course est fixé dès le départ en fonction du trajet. En quelques années, leur nombre s'est envolé: ils sont aujourd'hui 50 000, soit déjà deux fois plus que leurs concurrents historiques. «Qu'est-ce qu'on peut faire avec les minicabs ? Je pourrais vous le dire mais ça serait pas mal moyenâgeux. Les brûler, les couvrir de goudron, les exécuter sur la place publique...», lance un chauffeur de taxi «traditionnel» lors de sa pause thé.

Les taxis noirs avancent une certaine qualité de service: ils ont récemment été élus meilleurs au monde dans une étude internationale. Pour avoir l'honneur de rejoindre leurs rangs, il faut réussir un examen redoutable baptisé «la connaissance» et qui nécessite des années d'étude pour apprendre par cœur toutes les rues de Londres, les itinéraires les plus rapides en fonction de l'heure et du trafic, etc. Mais l'arrivée des navigateurs satellites permet aujourd'hui de faire le même travail, ou presque, en pressant quelques boutons.