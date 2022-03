Mobilité : Les taxis volants pourraient décoller dès 2023

Le transport de proximité par les airs promet de limiter les embouteillages. Mais avant d’assister à des vols commerciaux, des obstacles devront être surmontés.

Quand les voitures n’avancent plus d’un millimètre, les nerfs des automobilistes sont mis à rude épreuve. Les embouteillages sont une véritable plaie pour les conducteurs. Lequel d’entre eux n’a jamais rêvé de décoller et de s’en échapper par les airs?

Ce qui semble être un rêve pourrait bientôt devenir réalité, du moins en ce qui concerne les services de taxi et le transport de marchandises. Plusieurs entreprises développent actuellement des taxis volants, également appelés eVTOL («electric Vertical Take-off and Landing Aircraft»).

Les villes sont en effet de plus en plus engorgées par les embouteillages. Les personnes qui se déplacent à des fins professionnelles sont toujours davantage confrontées à ce moment improductif. Les managers des grandes villes, comme Hong Kong ou São Paolo, utilisent même l’hélicoptère pour arriver à temps à leurs réunions.

Mais les hélicoptères sont bruyants et polluants. La «Urban Air Mobility» - l’utilisation commerciale de l’espace aérien urbain - devrait prochainement y remédier. Plusieurs milliards de dollars ont déjà été investis ces dernières années dans des projets de taxis volants et des start-up ont vu le jour dans le monde entier. Elles développent des véhicules volants à propulsion électrique et à décollage vertical.