Tennis : Les Tchèques à un point de la Coupe Davis

En finale de la Coupe Davis, la République tchèque mène 2-1 face à l’Espagne, après la victoire en double de Tomas Berdych et Radek Stepanek sur les Espagnols Marcel Granollers et Marc Lopez, samedi à Prague.

Rien n'est pourtant encore joué avant les deux derniers simples, qui doivent opposer dimanche les numéros 1 des deux équipes, Tomas Berdych et David Ferrer, puis les numéros 2 Radek Stepanek et Nicolas Almagro. Pour conserver le «Saladier d'argent», les Espagnols, tenants du titre, doivent impérativement remporter ces deux rencontres. «Nous savons très bien ce qui nous attend demain, chacun de nous a sa façon de se préparer. Il faut décrocher encore un point, il faut s'y concentrer pleinement», a déclaré samedi Stepanek. De son côté, Berdych a assuré qu'il allait jouer «le jeu qui lui est propre» et qu'il allait «faire tout pour le succès».

Le match Berdych - Ferrer, qui s'annonce d'ores et déjà particulièrement captivant, commencera dimanche à 13 heures. Presque invincibles en Coupe Davis (12 victoires pour une défaite), Berdych et Stepanek se sont imposés samedi au terme d'une belle bagarre en quatre manches, 3-6, 7-5, 7-5, 6-3. Ce match de 3 h 19 min a offert une confrontation intéressante entre la paire tchèque, composée de deux vedettes de simple, et le tandem espagnol, réunissant deux spécialistes de double. «Radek et Tomas sont de grands joueurs de simple mais se débrouillent aussi fort bien en double. Ils ont joué mieux que nous, nous devons l'admettre», a constaté Granollers.