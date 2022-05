Uvalde : Les témoignages glaçants des enfants après la tuerie

À la veille de la visite du président Joe Biden, les premiers témoignages d'enfants ayant survécu à la tuerie d'Uvalde émergeaient samedi, décrivant l'horreur dans cette école texane où un tireur a tué 19 jeunes élèves et deux enseignantes.

«Je crois qu'il me visait», a témoigné l'enfant, mais une chaise se trouvant entre lui et le tireur a bloqué la balle. Dans la pièce au sol recouvert de sang, Samuel Salinas, pour ne pas être visé par les tirs, a essayé de «faire le mort».

«Ils devront vivre avec ça»

Miah Cerrillo, 11 ans, a tenté d'échapper à l'attention de Salvador Ramos de la même façon. La fillette s'est couverte du sang d'un camarade, dont le cadavre se trouvait à côté d'elle, a-t-elle expliqué à CNN, dans un témoignage non filmé. Elle venait de voir l'adolescent abattre son institutrice, après lui avoir dit «bonne nuit».

Sa professeure, qui a été blessée pendant l'attaque mais a survécu, chuchotait aux élèves de «rester calmes» et de ne «pas bouger». Une enfant, elle aussi touchée par une balle, avait doucement demandé à son enseignante d'appeler la police, disant qu'elle «saignait beaucoup», a relaté Daniel, qui ne peut plus dormir seul et fait des cauchemars.