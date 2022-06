Au Luxembourg : Les températures amorcent leur baisse dimanche, s'effondrent lundi

LUXEMBOURG – Si le sud du pays est encore en vigilance jaune à la chaleur dimanche après-midi, les plus frileux ressortiront leur petite laine pour aller bosser lundi matin, après une nuit d'orages.

Tout est bon pour se rafraichir ce samedi! Editpress/Hervé Montaigu

Il va continuer à faire chaud, dimanche, mais un peu moins que ce samedi. Alors que le thermomètre doit flirter avec des records pour le mois de juin ce samedi, la situation va commencer à s'améliorer dimanche. L'alerte météo passe de rouge pour le sud et orange pour le nord du Grand-Duché à jaune pour le sud, aucune alerte ne concernera plus la moitié nord du pays demain.

D'après MeteoLux, il fera encore entre 23 et 25°C au lever du jour et le thermomètre va grimper, au fil de la journée, pour culminer entre 30 et 32°C. Le tout sous un ciel clair à peu nuageux. Le soulagement, et la fin de ce premier épisode de canicule de 2022, arrivera dans la nuit de dimanche à lundi.

Le prévisionniste luxembourgeois anticipe en effet des orages qui traverseront le pays et qui seront parfois virulents. Prudence, donc, si vous devez sortir de nuit. De quoi faire tomber la température, et pousser les plus frileux à ressortir une petite laine: il fera de 14 à 16°C au petit matin pour commencer la semaine. Les orages pourraient d'ailleurs continuer en cours de matinée, avec des pluies faibles.

Lundi après-midi, le mercure ne devrait pas monter au-delà de 20 - 22°C. La suite de la semaine, les maximales devraient osciller entre 25 et 27°C mardi, 24 et 26°C mercredi et 22 et 24°C jeudi, le tout sous un ciel voilé, avec quelques faibles averses mercredi.

L'ozone toujours présent