Étude : Les températures élevées sont associées à une hausse des suicides

Des études, effectuées aux Etats-Unis et au Mexique, ont déjà mis en lumière un excès de mortalité, à la fois pendant les périodes les plus froides et les périodes les plus chaudes. Elles ont aussi établi un lien spécifique entre hausse des suicides et fortes températures, qui lui n'est pas présent en cas de froid. Dans la nouvelle étude de l'Inserm, publiée cette semaine dans l'American Journal of Epidemiology, des chercheurs et chercheuses de l'Inserm ont observé les mêmes phénomènes sur une période de près de 50 ans en France.