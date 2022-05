Vague de chaleur : Les températures ont grimpé jusqu'à 50 degrés au Pakistan

L'Asie du Sud était à nouveau confrontée vendredi à des températures anormalement élevées. Les autorités mettent en garde contre le risque de pénuries d'eau et la menace pesant sur la santé.

L'Asie du Sud était à nouveau confrontée vendredi à des températures anormalement élevées, qui ont atteint en certains endroits du Pakistan les 50°, les autorités mettant en garde contre le risque de pénuries d'eau et la menace pesant sur la santé. De larges pans de ces deux pays connaissent depuis fin avril une vague de chaleur record, dont l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies a estimé qu'elle était «cohérente» avec le changement climatique.

«Nous sommes directement passés de l'hiver à l'été»

Au plan national, les températures sont entre 6 et 9° «au-dessus de la normale (saisonnière)», a souligné le PMD, le thermomètre affichant vendredi autour de 40° dans la capitale Islamabad et les autres grandes villes de Karachi (sud), Lahore (est) et Peshawar (nord-ouest). «Cette année, nous sommes directement passés de l'hiver à l'été», a estimé le prévisionniste en chef du PMD, Zaheer Ahmad Babar.