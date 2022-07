Au Luxembourg : Les températures vont faire le grand écart en quelques heures

Lundi, le thermomètre retombe dans une fourchette de 23 à 25°C, avant de fortement rebondir. MeteoLux prévoit ainsi de 29 à 31°C mardi et de 32 à 34°C mercredi, point culminant de la semaine, sous un soleil de plomb. Jeudi, les températures retomberont à des maximales entre 28 et 30°C, avec, surtout, des orages qui devraient éclater dans l'après-midi et en soirée. Des rafales à 55 km/h sont prévues.

Vendredi, le ciel sera plus calme et la chaleur sera, pour l'instant, partie. MeteoLux attend en effet entre 22 et 24°C au plus chaud de la dernière journée de la semaine, soit 10°C de moins que mercredi…