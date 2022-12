Au Luxembourg: Les températures vont varier de 18C en 5 jours

Au Luxembourg : Les températures vont varier de 18°C en 5 jours

Les jours suivants, les températures affichées chuteront à -8°C pendant la nuit, alors que les maximales prévues jusqu'à dimanche se situent entre -3 et 3°C. Un net changement se dessine toutefois pour la semaine prochaine. Les températures minimales se situeront alors entre 2 et 4°C. Les maximales oscilleront même entre 7 et 9°C selon les prévisions actuelles. Soit une différence de température, à l'extrême, de 18°C entre jeudi et lundi.